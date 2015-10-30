日本经济：经济团体连合会游说政府将企业税率降至30.88%--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月30日 - 日本最大的企业游说团体--经济团体连合会一位人士称，日本企业正在力争让下一财年企业税下调幅度大于政府原计划，同时免除新机器的税收以鼓励企业资本支出。
提高国内企业资本支出已经成为安倍晋三首相经济规划的一个重点，因此如果在降低企业税方面取得成功，或将让人初步看到，企业在提高投资方面有多少余地。
根据经济团体连合会这位官员透露，日本企业要求政府在2016财年将企业税率降至30.88%，低于政府原先计划的31.33%。
该官员说，两者的差别并不大，但日本企业认为即便略为低一点，也更加便于政府兑现承诺，即在2017财年将税率降至30%以下。
该官员还表示，日本企业还在协商免除新购置制造设备折旧期间缴纳的1.4%税项。因协商尚未结束，这位官员要求匿名。
日本大型企业游说团体相信政府将同意减税，但此事仍有不确定性，因财务省一再表示，需要找到其它收入来源才能降税。
财务省一位官员周五称，现在谈企业税是否降低还为时过早。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”