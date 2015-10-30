台湾央行：美元等利率处低档，将影响明年预算外汇资产收益率2.41%

路透台北10月30日 - 台湾央行指出，外币资产运用收益为央行营业收入主要来源，惟目前国际市场利率仍维持于低档；如美元、欧元及日圆利率均远低于央行2016年度预算外汇资产收益率2.41%，影响央行盈余达成。

台湾立法院下周一将审查台湾央行2016年度预算，央行总裁彭淮南将赴立法院备询。

台湾央行在今天傍晚出炉的〞2016年年度业务计画及营业预算报告〞中称，央行盈余具有高度不确定性，盈余受国内外金融情势影响甚钜，具有高度不确定性。

该书面报告指出，由于外币资产运用收益为央行营业收入主要来源，影响收益的各项因素，包括营运量、主要外币利率及汇率，均非央行所能完全掌握；另营业支出则受央行冲销性措施以及国内利率调整变动影响。

报告称，因目前国际市场利率仍维持于低档，如美元、欧元及日圆利率，均远低于央行2016年度预算外汇资产收益率2.41%，影向盈余达成。

该书面报告称，在国际市场上，包含美元、欧元和日圆等三大主要储备货币，目前仅美元的利率为正数；其中，美元活存和1个月定存利率分别为0.17%及0.28%；美国五年期债券殖利率则为1.4%。

在欧元方面，报告指出，目前活存和一个月定存利率分别为负0.20%及负0.18%，五年期公债殖利率为负0.10%。而日圆活存和一个月定存分别为负0.1%及负0.14%，五年期公债殖利率则是0.06%；均远低于央行2016年度预算外汇资产收益率2.41%。(完)