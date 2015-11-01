重温稿-中国金融：规范上市公司滥用停牌行为，中欧所现货产品18日挂牌--上交所

路透北京10月30日 - 中国上海证券交易所周五举行新闻发布会称，将加强事中事后监管，规范上市公司滥用停牌行为，加大事中干预和事后处罚的力度。

当被问及中欧交易所初期业务筹备情况时，上交所表示，中欧所初期拟重点开发证券现货产品，用人民币计价和结算，待条件成熟时再上市金融衍生品，首批现货产品有望在11月18日正式挂牌。

“经梳理发现，有些公司停牌时既不履行必要的内部决策程序，也未明确披露停牌事由和复牌时间，停牌期间的信息披露也较为含糊和笼统，公司和控股股东滥用停牌也时有发生，”上交所称。

上交所目前对上市公司停牌申请采取“申请即办理”的做法。

上交所表示，针对市场和投资者普遍关注的部分上市公司停牌时间过长、停牌随意性过大等问题，上交所加大了事中事后监管力度，同时也正在拟订专项业务规则，将于近期发布。

“对于这类行为，进一步强化规则的执行，加大事中干预和事后处罚的力度，十分必要，”上交所称。

上海证券交易所、德意志交易所集团、中国金融期货交易所周四签署三方协议，将按照40%、40%和20%的比例，共同投资2亿元人民币在法兰克福成立中欧国际交易所股份有限公司（简称中欧所，英文简称CEINEX）。

中欧交易所的业务产品范围包括交易所交易基金（ETF）、债券和存托凭证（DR）等，未来还将积极推出各种交易品种，把合资交易平台建设成为离岸人民币证券交易中心。

目前，ETF产品准备充分，已有十多家国内外金融机构计划合作发行若干只ETF产品，包括权益类、债券类和货币类基金等。

而在开业初期，有若干金融机构计划在中欧所发行人民币债券，未来中欧所还将吸引境内外国际组织及大型企业在平台发行人民币债券。