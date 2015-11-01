重温稿-台湾央行：美元等利率处低档，将影响明年预算外汇资产收益率2.41%

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透台北10月30日 - 台湾央行指出，外币资产运用收益为央行营业收入主要来源，惟目前国际市场利率仍维持于低档；如美元、欧元及日圆利率均远低于央行2016年度预算外汇资产收益率2.41%，影响央行盈余达成。
台湾立法院下周一将审查台湾央行2016年度预算，央行总裁彭淮南将赴立法院备询。
台湾央行在今天傍晚出炉的〞2016年年度业务计画及营业预算报告〞中称，央行盈余具有高度不确定性，盈余受国内外金融情势影响甚钜，具有高度不确定性。
该书面报告指出，由于外币资产运用收益为央行营业收入主要来源，影响收益的各项因素，包括营运量、主要外币利率及汇率，均非央行所能完全掌握；另营业支出则受央行冲销性措施以及国内利率调整变动影响。
报告称，因目前国际市场利率仍维持于低档，如美元、欧元及日圆利率，均远低于央行2016年度预算外汇资产收益率2.41%，影向盈余达成。
该书面报告称，在国际市场上，包含美元、欧元和日圆等三大主要储备货币，目前仅美元的利率为正数；其中，美元活存和1个月定存利率分别为0.17%及0.28%；美国五年期债券殖利率则为1.4%。
在欧元方面，报告指出，目前活存和一个月定存利率分别为负0.20%及负0.18%，五年期公债殖利率为负0.10%。而日圆活存和一个月定存分别为负0.1%及负0.14%，五年期公债殖利率则是0.06%；均远低于央行2016年度预算外汇资产收益率2.41%。(完)
(记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。