亚洲橡胶：TOCOM期胶受上海市场拖累收低，并录得第五个月线跌幅

日圆兑美元周五上涨，此前日本央行未扩大刺激措施，令一些投机客失望。

美元兑日圆 在日本央行政策决议公布后最低跌至120.29日圆，随后小幅回升至120.715，但日内仍下跌0.33%。

“近来橡胶市场与上海期胶市场的关联度比与汇市更紧密。”Yutaka Shoji的分析师Jiong Gu说。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 跌100元，收报每吨10,810元人民币。

“期胶市场下周的焦点依然是中国，”Gu说。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤118.0美分，下跌6.6美分。(完)

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛/汪红英；审校 张荻)