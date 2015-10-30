国际油市：亚洲燃料油裂解价差收窄，供应充足压制市场

路透新加坡10月30日 - 亚洲指标180-cst燃料油裂解价差周五收窄至每桶贴水8.09美元，充裕的供应和清淡的交投令市场承压。

“市场没有利好消息，”新加坡的一位燃料油交易员说，“中国在买入，但购买量不大。”

路透的货运数据显示，摩科瑞和中国石化本周均包租阿芙拉型油轮，来装运11月从新加坡发往中国的燃料油。

该交易员说，欧洲原油加工量高企及油轮运费率走软可能导致贸易公司向新加坡出售更多燃料油。

该交易员还说：“这将令新加坡市场承受更大压力。”

日本经济产业省周五公布的数据显示，9月燃料油销售量同比飙升36.5%至107,769吨。但较8月的109,513吨下降1.6%。

业内消息人士周五说，Singapore Refining Company将在11月底前后重启其一家炼油厂日加工量为6万桶的原油蒸馏装置。该炼油厂的日加工量为29万桶，启动时间晚于之前预期。

新加坡现货市场达成一笔交易。

嘉能可向新加坡贸易商兴隆出售2万吨380-cst燃料油，船期为11月19-23日，售价为每吨贴水4.00美元。(完)

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