国际油市：亚洲柴油裂解价差上升3%，但供应仍过剩且需求依然疲软

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月30日 - 亚洲柴油裂解价差周五上升3%至四日高点每桶12.55美元，受原油价格低迷支撑，而供应依然高企。
官方数据显示，截至10月28日当周，新加坡境内中质馏分油库存下降2%至四周低点1,378.2万桶，但较上年同期增长近21%。
“我认为中质馏分油需求不会太强劲。由于炼厂借油价处于低位之机继续大量加工原油，因此供应十分充裕，”新加坡的一位交易商表示。
“实际上，市场有太多馏分油过剩，因为没有实际需求，”该交易商说。
新加坡现货市场周五没有交易达成。
10月的总成交量低于350万桶，9月为超过450万桶，反映出了交易降温程度。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”