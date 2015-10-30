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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 21:22 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差上升3%，但供应仍过剩且需求依然疲软

路透新加坡10月30日 - 亚洲柴油裂解价差周五上升3%至四日高点每桶12.55美元，受原油价格低迷支撑，而供应依然高企。

官方数据显示，截至10月28日当周，新加坡境内中质馏分油库存下降2%至四周低点1,378.2万桶，但较上年同期增长近21%。

“我认为中质馏分油需求不会太强劲。由于炼厂借油价处于低位之机继续大量加工原油，因此供应十分充裕，”新加坡的一位交易商表示。

“实际上，市场有太多馏分油过剩，因为没有实际需求，”该交易商说。

新加坡现货市场周五没有交易达成。

10月的总成交量低于350万桶，9月为超过450万桶，反映出了交易降温程度。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 张荻)

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