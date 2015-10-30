欧洲汇市：英镑贸易加权指数升至六周高位，因对英国的升息预期提前

路透伦敦10月30日 - 英镑贸易加权指数周五升至六周高位，因市场预计英国升息的时间可能早于之前的预期。

本周稍早美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示可能在12月份加息，之后投资者将英国央行升息时间预期提前至明年第三季，本周初的预期为明年第四季。

英国央行有可能会成为金融危机以来继美联储之后第二个加息的主要央行。相反，欧洲央行上周表示准备进一步放松政策。欧元区是英国最大的贸易伙伴。

英镑贸易加权指数 升至92.8，为9月21日以来最高，并有望创下今年6月以来最大月度涨幅。

英镑兑美元 涨0.5%，至1.5390美元，美元走势艰难，此前数据显示美国通胀变动不大。

欧元兑英镑 涨至0.7188英镑，但离周四触及的近两个月低点0.7145不远，月底需求扶助欧元的表现。

市场注意力将转向英国央行的季度通胀报告上。该报告将于下周四公布，当日还将公布利率决议以及最近一次货币政策会议记录。