金属期市：期铜触及三周新低，因关注供应过剩

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 锌和铅价格触及10月8日来最低
* 铝价在10月下跌6%，为5月来最大月度跌幅
* LME镍价差收窄
路透伦敦10月30日 - 铜、锌和铅周五跌至三周低位，因投资者关注供应过剩和全球最大金属消费国中国需求疲弱。
市场大致消化了美联储和欧洲央行最新的消息，焦点返回金属市场的基本面，渣打银行金属分析师Nicholas Snowdon说。
伦敦金属交易所(LME)期铜 收低0.4%，报每吨5,110美元，此为10月8日来最低，昨日下跌1.4%且触及三周低位。
铜价在8月触及5,000美元以下的六年低位，且未能重获动能。不过，分析师表示，中国增加电网支出，将可能在年底前扶助需求反弹。
本月路透调查显示，预计明年大部份金属价格将因供应过剩而承压。
“市场仍在消化中国经济成长如何，且尚未清楚经济将如何发展，所以(金属)价格留守在同一水平附近，”Ayer's Alliance首席投资长Jonathan Barratt说。
期铝 收涨0.6%，报每吨1,478.50美元。
期铝本月下跌约6%，为5月来最大月度跌幅，部份因担心中国很可能透过降低冶炼厂的电价，以令其维持运作，继而增加对全球市场的铝供应。
LME期锌和期铅也跌至三周低点，因投资者意识到嘉能可 本月稍早宣布减产后，将需要一些时间才导致市场供应收紧。
LME期锌 从低位反弹，收涨0.4%，报1,709美元。期铅 下挫1.1%，收报1,694美元。
现货镍需求改善，现货镍较指标三个月期镍CMNI0-3贴水降至2014月5月来最低，且交易所镍库存自9月中大幅减少。三个月期镍 大跌3%，收报每吨10,060美元。
期锡 收盘时没有成交，买盘最后报14,990美元，下跌0.1%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”