金属期市：期铜触及三周新低，因关注供应过剩

* 锌和铅价格触及10月8日来最低

* 铝价在10月下跌6%，为5月来最大月度跌幅

* LME镍价差收窄

路透伦敦10月30日 - 铜、锌和铅周五跌至三周低位，因投资者关注供应过剩和全球最大金属消费国中国需求疲弱。

市场大致消化了美联储和欧洲央行最新的消息，焦点返回金属市场的基本面，渣打银行金属分析师Nicholas Snowdon说。

伦敦金属交易所(LME)期铜 收低0.4%，报每吨5,110美元，此为10月8日来最低，昨日下跌1.4%且触及三周低位。

铜价在8月触及5,000美元以下的六年低位，且未能重获动能。不过，分析师表示，中国增加电网支出，将可能在年底前扶助需求反弹。

本月路透调查显示，预计明年大部份金属价格将因供应过剩而承压。

“市场仍在消化中国经济成长如何，且尚未清楚经济将如何发展，所以(金属)价格留守在同一水平附近，”Ayer's Alliance首席投资长Jonathan Barratt说。

期铝 收涨0.6%，报每吨1,478.50美元。

期铝本月下跌约6%，为5月来最大月度跌幅，部份因担心中国很可能透过降低冶炼厂的电价，以令其维持运作，继而增加对全球市场的铝供应。

LME期锌和期铅也跌至三周低点，因投资者意识到嘉能可 本月稍早宣布减产后，将需要一些时间才导致市场供应收紧。

LME期锌 从低位反弹，收涨0.4%，报1,709美元。期铅 下挫1.1%，收报1,694美元。

现货镍需求改善，现货镍较指标三个月期镍CMNI0-3贴水降至2014月5月来最低，且交易所镍库存自9月中大幅减少。三个月期镍 大跌3%，收报每吨10,060美元。