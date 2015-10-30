芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于低吸买盘和中国买入

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨，受一轮周末低吸买盘和出口需求迹象提振，交易商称。
低吸买盘支撑市场，此前交投最活跃的1月大豆合约在周四触及近四周最低。
美国农业部(USDA)周五早上表示，民间出口商报告向中国出口12万吨在2015/16销售年度交付的美国大豆。
大豆收位低于日内高点，因CBOT-1月合约未能守在50日移动均线技术支撑位以上。
巴西主要种植区迎来有利作物生长的降水，限制了美国大豆价格的涨幅。
本周，CBOT近月大豆 下挫1.4%，本月下跌1.0%。
豆粕和豆油期货也上涨。
豆油受技术性买盘提振，此前CBOT-12月豆油合约在40日移动均线寻获支持。
现货豆粕市场供应紧张，支撑期货市场。但豆粕期货收位低于日高，因12月豆粕合约在迫近30日移动均线时遇到阻力。
本周，豆粕期货下跌0.5%，豆油挫跌1.3%。
在10月，豆粕期货跌1.6%，连跌第四个月。豆油在10月劲升4.1%。
11月大豆期货合约 收涨5-1/2美分，报每蒲式耳8.85-3/4美元。
12月豆粕合约 收高2.8美元，报每短吨304.4美元。12月豆油合约 涨0.32美分，报28.20美分。
今日CBOT大豆预估成交量为144,643口，豆粕为85,846口，豆油为96,986口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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