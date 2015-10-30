芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因技术性买盘和担心澳洲降水过多

路透芝加哥10月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨，近月12月合约触及三个月高位，交易商表示，因在本月最后一个交易日有技术性买盘出现，且担心澳洲降水量过多，支撑了美国小麦市场。

澳洲气象局预计，新南威尔士州部份地区未来五日可能迎来雨量最多达200毫米的降雨。该处是澳洲第二大小麦出产州。骤雨可能导致收割推迟和小麦质量受损。

澳洲小麦出口商CBH Group下调对西澳洲2015-16年各种谷物总产量预估至1,300万吨，之前预估为1,350万吨，因当地最近出现一轮冰雹和霜冻。

CBOT-12月小麦 触及10月7日来最高5.23-1/2美元。

技术性买盘也支撑小麦市场，因小麦升穿处于5.19-3/4美元的技术阻力位和在5.17美元附近的100日移动均线。小麦期货在5.24-1/2美元附近的200日移动均线遇阻。

美国大平原和中西部冬麦种植区迎来有利作物生长的降雨，限制了CBOT小麦价格的涨幅。

CBOT-12月小麦期货 收报每蒲式耳5.22美元，上涨7美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为152,484口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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