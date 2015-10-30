加拿大股市：下挫，因Valeant大跌和金融股下滑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多10月30日 - 加拿大主要股指周五大跌，因Valeant Pharmaceuticals International Inc 暴跌，此前该公司称终止和一家专科药药店的所有联系，但消息未能遏止Valeant股价暴跌，而权重的金融股也回落。
对大盘构成最大拖累的是Valeant，其股价崩跌17.7%，此前公司称结束和Philidor Rx Services的所有联系，之前两家公司的关系受到诟病。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌262.71点，或1.90%，报13,529.17点。该指数本周大跌3%，但10月录得1.7%的升幅。
10大类股全面回落，能源股跌0.4%，金融股急挫1.9%。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。