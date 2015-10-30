加拿大股市：下挫，因Valeant大跌和金融股下滑

路透多伦多10月30日 - 加拿大主要股指周五大跌，因Valeant Pharmaceuticals International Inc 暴跌，此前该公司称终止和一家专科药药店的所有联系，但消息未能遏止Valeant股价暴跌，而权重的金融股也回落。

对大盘构成最大拖累的是Valeant，其股价崩跌17.7%，此前公司称结束和Philidor Rx Services的所有联系，之前两家公司的关系受到诟病。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌262.71点，或1.90%，报13,529.17点。该指数本周大跌3%，但10月录得1.7%的升幅。