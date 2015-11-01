重温稿-《全球汇市》美元因获利了结而下跌，商品货币走强

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
* 美元指数连升第二个月
* 澳元和新西兰元跳涨，因商品价格走高
* 美国通胀不及预期，重燃对美联储将在今年升息的疑虑
* 英镑上涨，因市场预计英国升息的时间将早于之前的预期
路透纽约10月30日 - 美元周五下跌，令美元指数本月涨幅收窄，因青睐商品相关货币的交易商对美国联邦储备理事会(美联储/FED)意外暗示可能在12月升息带动的美元涨势获利了结。
原油和其他商品价格走高，提振澳元和新西兰元。新西兰企业信心连续第二个月改善，得益于乳品价格上涨，也提振新西兰元走强。
美元指数 下跌0.3%，报96.995。在10月，美元上涨0.6%，连升第二个月。
“美元在近几周表现不错，因欧洲央行意外暗示将进一步放宽政策，且美联储意外暗示可能在12月升息，但很显然，美联储会否在12月行动仍有些不确定，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov说。
“我认为，今日的走势是对那些过去几周有斩获的美元头寸获利了结，且重新调整头寸为下周作准备，”他说。
美元走势艰难，此前数据显示美国9月消费者支出录得八个月来最小涨幅，且通胀仍然迟滞。
新西兰元兑美元 收位接近日内高位，报0.6777美元，今日劲升1.2%。澳元兑美元 攀升0.9%，报0.7129美元。新西兰元和澳元在之前三日均下跌。
尽管中国央行降息和欧洲央行暗示将进一步放宽政策，但日本央行周五决定维持货币政策不变，带动日圆上涨。美元兑日圆下滑0.4%，报120.66日圆，欧元兑日圆 小跌0.2%，报132.69日圆。
在日本央行公布政策决定后，美元兑日圆触及120.29日圆的低位，但之后逆转走势，因日本经济新闻报导，日本政府考虑追加逾3万亿日圆(250亿美元)预算，为跨太平洋伙伴关系协定(TPP)作准备。
欧元兑美元 也小涨，受助于欧元区经济信心意外改善和德国通胀高于预期。欧元在纽约尾盘报1.0993美元，上涨0.2%。
至于其他主要货币，英镑攀升，因市场预计英国升息的时间将早于之前的预期。英镑兑美元 升0.7%，报1.5418美元，在稍早上涨逾1%后缩减升幅。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1005 1.0976 +0.26 -9.03 1.2097
美元/日圆 120.61 121.12 -0.42 +0.78 119.68
欧元/日圆 132.73 132.94 -0.16 -8.32 144.77
美元/瑞郎 0.9875 0.9893 -0.18 -0.66 0.9941
英镑/美元 1.5428 1.5307 +0.79 -0.93 1.5573
美元/加元 1.3076 1.3170 -0.71 +12.55 1.1618
澳元/美元 0.7137 0.7066 +1.00 -12.62 0.8168
欧元/瑞郎 1.0868 1.0859 +0.08 -9.63 1.2026
欧元/英镑 0.7133 0.7168 -0.49 -8.02 0.7755
新西兰元/美元 0.6771 0.6690 +1.21 -13.16 0.7797
美元/挪威克朗 8.4820 8.5616 -0.93 +13.52 7.4720
欧元/挪威克朗 9.3349 9.4025 -0.72 +3.27 9.0392
美元/瑞典克朗 8.5358 8.5321 +0.04 +9.50 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.3943 9.3670 +0.29 -0.79 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。