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亚洲 | 2015年 11月 1日 星期日 09:20 BJT

韩国数据：10月对中国、美国及欧盟出口全呈现下滑

路透首尔11月1日 - 韩国产业通商资源部周日公布数据显示，10月对中国出口较上年同期下滑8.0%，为连续第四个月较上年同期萎缩。

初值数据显示，10月对美国出口下滑11.4%，对欧盟出口下滑12.5%。(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)

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