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市场报道 | 2015年 11月 1日 星期日 13:01 BJT

CFTC报告：COMEX期金10月27日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年10月27日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(466,780口)

225,985 68,551 62,506 138,770 304,618 427,261 435,675 39,519 31,105

较10月20日变动(未平仓合约：减少1,012)口)

-7,242 -13,375 5,380 3,804 6,352 1,942 -1,643 -2,954 631

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

48.4 14.7 13.4 29.7 65.3 91.5 93.3 8.5 6.7

各类交易商数量(总计为334家)

161 89 88 43 55 243 206

(完)

(编译 张明钧 审校 李春喜)

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