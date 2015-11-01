CFTC报告：COMEX期金10月27日持仓报告(表)

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年10月27日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(466,780口)
225,985 68,551 62,506 138,770 304,618 427,261 435,675 39,519 31,105
较10月20日变动(未平仓合约：减少1,012)口)
-7,242 -13,375 5,380 3,804 6,352 1,942 -1,643 -2,954 631
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
48.4 14.7 13.4 29.7 65.3 91.5 93.3 8.5 6.7
各类交易商数量(总计为334家)
161 89 88 43 55 243 206
(完)
(编译 张明钧 审校 李春喜)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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