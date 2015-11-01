CFTC报告：NYMEX原油期货10月27日持仓报告(表)

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院

路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。