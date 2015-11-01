CFTC报告：NYMEX原油期货10月27日持仓报告(表)

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年10月27日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,676,033口)
499,628 263,053 506,491 589,108 830,691 1595227 1600235 80,806 75,798
较10月20日变动(未平仓合约：增加62,471口)
14,538 29,114 26,597 18,659 -3,124 59,794 52,587 2,677 9,884
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.8 15.7 30.2 35.1 49.6 95.2 95.5 4.8 4.5
各类交易商数量(总计为386家)
129 125 154 89 101 307 311
(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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