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市场报道 | 2015年 11月 1日 星期日 13:00 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货10月27日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年10月27日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,676,033口)

499,628 263,053 506,491 589,108 830,691 1595227 1600235 80,806 75,798

较10月20日变动(未平仓合约：增加62,471口)

14,538 29,114 26,597 18,659 -3,124 59,794 52,587 2,677 9,884

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.8 15.7 30.2 35.1 49.6 95.2 95.5 4.8 4.5

各类交易商数量(总计为386家)

129 125 154 89 101 307 311

(完)

(编译 张明钧; 审校 李春喜)

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