CFTC报告：CBOT大豆期货10月27日持仓报告(表)

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年10月27日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(657,291口)
141,753 117,950 104,699 348,677 359,545 595,129 582,194 62,162 75,097
较10月20日变动(未平仓合约：减少76,408口)
-44,176 -3,839 -21,159 -12,152 -45,436 -77,487 -70,434 1,079 -5,974
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
21.6 17.9 15.9 53.0 54.7 90.5 88.6 9.5 11.4
各类交易商数量(总计为510家)
137 134 143 166 181 384 405
(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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