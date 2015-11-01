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货币新闻 | 2015年 11月 1日 星期日 12:58 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货10月27日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年10月27日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(657,291口)

141,753 117,950 104,699 348,677 359,545 595,129 582,194 62,162 75,097

较10月20日变动(未平仓合约：减少76,408口)

-44,176 -3,839 -21,159 -12,152 -45,436 -77,487 -70,434 1,079 -5,974

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.6 17.9 15.9 53.0 54.7 90.5 88.6 9.5 11.4

各类交易商数量(总计为510家)

137 134 143 166 181 384 405

(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)

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