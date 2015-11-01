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市场报道 | 2015年 11月 1日 星期日 12:56 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货10月27日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年10月27日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(389,786口)

99,413 143,884 85,299 168,997 119,686 353,709 348,869 36,077 40,917

较10月20日变动(未平仓合约：增加4,864口)

9,588 -12,868 -81 -6,880 17,997 2,627 5,048 2,237 -184

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.5 36.9 21.9 43.4 30.7 90.7 89.5 9.3 10.5

各类交易商数量(总计为397家)

128 114 127 95 104 295 293

(完)

(编译 张明钧; 审校 李春喜)

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