CFTC报告：CBOT小麦期货10月27日持仓报告(表)

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年10月27日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(389,786口)
99,413 143,884 85,299 168,997 119,686 353,709 348,869 36,077 40,917
较10月20日变动(未平仓合约：增加4,864口)
9,588 -12,868 -81 -6,880 17,997 2,627 5,048 2,237 -184
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
25.5 36.9 21.9 43.4 30.7 90.7 89.5 9.3 10.5
各类交易商数量(总计为397家)
128 114 127 95 104 295 293
(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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