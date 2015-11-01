CFTC报告：COMEX期铜10月27日持仓报告(表)

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年10月27日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(165,946口)
58,172 59,021 22,355 71,732 65,587 152,259 146,963 13,687 18,983
较10月20日变动(未平仓合约：增加2,983口)
1,601 -2,133 140 1,501 4,097 3,242 2,104 -259 879
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
35.1 35.6 13.5 43.2 39.5 91.8 88.6 8.2 11.4
各类交易商数量(总计为254家)
66 116 51 48 47 146 190
(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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