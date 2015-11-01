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市场报道 | 2015年 11月 1日 星期日 12:54 BJT

CFTC报告：COMEX期铜10月27日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年10月27日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(165,946口)

58,172 59,021 22,355 71,732 65,587 152,259 146,963 13,687 18,983

较10月20日变动(未平仓合约：增加2,983口)

1,601 -2,133 140 1,501 4,097 3,242 2,104 -259 879

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.1 35.6 13.5 43.2 39.5 91.8 88.6 8.2 11.4

各类交易商数量(总计为254家)

66 116 51 48 47 146 190

(完)

(编译 张明钧; 审校 李春喜)

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