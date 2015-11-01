CFTC报告：CBOT玉米期货10月27日持仓报告(表)

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年10月27日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,320,509口)
378,854 274,600 177,878 631,708 674,223 1188440 1126701 132,069 193,808
较10月20日变动(未平仓合约：减少8口)
-3,295 -7,365 -2,285 798 8,092 -4,782 -1,558 4,774 1,550
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.7 20.8 13.5 47.8 51.1 90.0 85.3 10.0 14.7
各类交易商数量(总计为697家)
153 133 154 266 308 507 536
(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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