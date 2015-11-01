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市场报道 | 2015年 11月 1日 星期日 12:52 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货10月27日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年10月27日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,320,509口)

378,854 274,600 177,878 631,708 674,223 1188440 1126701 132,069 193,808

较10月20日变动(未平仓合约：减少8口)

-3,295 -7,365 -2,285 798 8,092 -4,782 -1,558 4,774 1,550

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.7 20.8 13.5 47.8 51.1 90.0 85.3 10.0 14.7

各类交易商数量(总计为697家)

153 133 154 266 308 507 536

(完)

(编译 张明钧; 审校 李春喜)

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