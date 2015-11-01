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市场报道 | 2015年 11月 1日 星期日 12:51 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货10月27日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年10月27日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(198,356口)

78,164 28,190 20,421 85,378 136,088 183,963 184,699 14,393 13,657

较10月20日变动(未平仓合约：增加4,695口)

-681 1,219 2,640 2,373 1,603 4,332 5,462 363 -767

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.4 14.2 10.3 43.0 68.6 92.7 93.1 7.3 6.9

各类交易商数量(总计为269家)

99 79 67 58 66 189 189

(完)

(编译 张明钧; 审校 李春喜)

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