CFTC报告：ICE棉花期货10月27日持仓报告(表)

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年10月27日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(198,356口)
78,164 28,190 20,421 85,378 136,088 183,963 184,699 14,393 13,657
较10月20日变动(未平仓合约：增加4,695口)
-681 1,219 2,640 2,373 1,603 4,332 5,462 363 -767
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
39.4 14.2 10.3 43.0 68.6 92.7 93.1 7.3 6.9
各类交易商数量(总计为269家)
99 79 67 58 66 189 189
(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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