全球汇市：最近一周投机客美元净多仓上升，欧元空仓暴增--CFTC/路透

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透10月30日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多仓，净多仓规模升至一个月高点。
10月27日止当周，美元净多仓跳升至216亿美元，此前一周美元净多仓为133.2亿美元。这是9月底以来最大规模的净多仓增幅，此前则是连续三周下滑。
做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之，做空的话则是押注该币种将下滑。
欧洲央行上周给出偏温和的利率讯号，暗示着欧元区将扩大货币宽松，从而打击欧元并令美元受惠，促使美元投机客重新做多。
下周美元押注料将再次增加，因投机客反映12月美国升息题材。美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三表示，正考虑在下次政策会议升息，这将取决于经济数据的强弱程度。
周五根据CME Group FedWatch，利率期货显示市场预期美联储12月升息机率为50%。
美元指数 10月上涨0.6%，为连续第二个月上涨。
在此同时，欧洲央行上周发表评论之后，欧元净空仓大幅增加，从之前一周的62,566口暴增至最新一周的105,934口。
本周欧元净空仓创下8月以来新高，前一周净空仓数据则为2014年7月中以来最低。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
10月27日当周 前一周
多头仓位 36,437 48,747
空头仓 70,348 52,386
净仓位 -33,911 -3,639
欧元(125,000欧元为1口)
10月27日当周 前一周
多头仓位 70,351 76,291
空头仓位 176,285 138,857
净仓位 -105,934 -62,566
英镑(62,500英镑为1口)
10月27日当周 前一周
多头仓位 47,986 53,477
空头仓位 43,852 45,940
净仓位 4,134 7,537
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
10月27日当周 前一周
多头仓位 13,947 11,997
空头仓位 12,448 11,372
净仓位 1,499 625
加元(100,000加元为1口)
10月27日当周 前一周
多头仓位 34,134 31,368
空头仓位 53,029 58,480
净仓位 -18,895 -27,112
澳元(100,000澳元为1口)
10月27日当周 前一周
多头仓位 44,835 43,295
空头仓位 81,187 81,707
净仓位 -36,352 -38,412
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
10月27日当周 前一周
多头仓位 20,339 19,447
空头仓位 14,750 15,688
净仓位 5,589 3,759
(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
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