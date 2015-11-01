中国金融：人民币对韩元将直接交易，韩国RQFII额度升至1200亿元

路透北京11月1日 - 中国央行宣布中韩金融合作取得新进展。双方同意近期在中国外汇交易中心建立人民币对韩元直接交易机制，为此韩国将尽快修改其国内相关立法。同时将韩国人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度调增至1,200亿元。

央行网站周六晚刊登新闻稿并称，为发展两国债券市场、推进人民币国际化，中方支持韩国在中国银行间债券市场发行人民币主权债，且韩方将为当地人民币债券市场的发展提供便利，中国支持国内机构赴韩发行债券。

“在风险可控的前提下，促进中韩债券市场基础设施，包括登记、托管、结算机构之间的互联互通机制建设。”央行称。

中韩双方还同意将目前在青岛市开展的企业自韩国银行机构借入人民币资金试点推广到山东全省，以降低中国企业融资成本，便利韩国银行机构有效管理其人民币资金。同时，双方考虑在山东省开展股权众筹融资试点，推进山东省区域性股权市场和韩国柯斯达克（KOSDAQ）市场合作。

中国国家外汇管理局截止10月29日，已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)146家，获批额度共计4,195.25亿元人民币。其中韩国机构合计获570亿元。（完）

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