更新版 1-《全球汇市》美元因获利了结而下跌，商品货币走强

(新增文末表格)

* 美元指数连升第二个月

* 澳元和新西兰元跳涨，因商品价格走高

* 美国通胀不及预期，重燃对美联储将在今年升息的疑虑

* 英镑上涨，因市场预计英国升息的时间将早于之前的预期

路透纽约10月30日 - 美元周五下跌，令美元指数本月涨幅收窄，因青睐商品相关货币的交易商对美国联邦储备理事会(美联储/FED)意外暗示可能在12月升息带动的美元涨势获利了结。

原油和其他商品价格走高，提振澳元和新西兰元。新西兰企业信心连续第二个月改善，得益于乳品价格上涨，也提振新西兰元走强。

美元指数 下跌0.3%，报96.995。在10月，美元上涨0.6%，连升第二个月。

“美元在近几周表现不错，因欧洲央行意外暗示将进一步放宽政策，且美联储意外暗示可能在12月升息，但很显然，美联储会否在12月行动仍有些不确定，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov说。

“我认为，今日的走势是对那些过去几周有斩获的美元头寸获利了结，且重新调整头寸为下周作准备，”他说。

美元走势艰难，此前数据显示美国9月消费者支出录得八个月来最小涨幅，且通胀仍然迟滞。

新西兰元兑美元 收位接近日内高位，报0.6777美元，今日劲升1.2%。澳元兑美元 攀升0.9%，报0.7129美元。新西兰元和澳元在之前三日均下跌。

尽管中国央行降息和欧洲央行暗示将进一步放宽政策，但日本央行周五决定维持货币政策不变，带动日圆上涨。美元兑日圆下滑0.4%，报120.66日圆，欧元兑日圆 小跌0.2%，报132.69日圆。

在日本央行公布政策决定后，美元兑日圆触及120.29日圆的低位，但之后逆转走势，因日本经济新闻报导，日本政府考虑追加逾3万亿日圆(250亿美元)预算，为跨太平洋伙伴关系协定(TPP)作准备。

欧元兑美元 也小涨，受助于欧元区经济信心意外改善和德国通胀高于预期。欧元在纽约尾盘报1.0993美元，上涨0.2%。

至于其他主要货币，英镑攀升，因市场预计英国升息的时间将早于之前的预期。英镑兑美元 升0.7%，报1.5418美元，在稍早上涨逾1%后缩减升幅。(完)

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1005 1.0976 +0.26 -9.03 1.2097

美元/日圆 120.61 121.12 -0.42 +0.78 119.68

欧元/日圆 132.73 132.94 -0.16 -8.32 144.77

美元/瑞郎 0.9875 0.9893 -0.18 -0.66 0.9941

英镑/美元 1.5428 1.5307 +0.79 -0.93 1.5573

美元/加元 1.3076 1.3170 -0.71 +12.55 1.1618

澳元/美元 0.7137 0.7066 +1.00 -12.62 0.8168

欧元/瑞郎 1.0868 1.0859 +0.08 -9.63 1.2026

欧元/英镑 0.7133 0.7168 -0.49 -8.02 0.7755

新西兰元/美元 0.6771 0.6690 +1.21 -13.16 0.7797

美元/挪威克朗 8.4820 8.5616 -0.93 +13.52 7.4720

欧元/挪威克朗 9.3349 9.4025 -0.72 +3.27 9.0392

美元/瑞典克朗 8.5358 8.5321 +0.04 +9.50 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3943 9.3670 +0.29 -0.79 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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