版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 1日 星期日 13:02 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月30日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 83.83 +1.61 +1.96 4058481

京东 27.62 -0.07 -0.25 7371953

新浪 47.64 +1.22 +2.63 580589

搜狐 50.52 +2.22 +4.60 281125

网易 144.53 +3.69 +2.62 748328

百度 187.47 +18.48 +10.94 12645525

台湾

台湾积体电路 21.96 +0.14 +0.64 2590912

联电 1.85 +0.00 +0.00 262332

日月光 5.74 +0.03 +0.53 353180

矽品精密 6.69 +0.04 +0.60 488594

和信超媒体 0.54 +0.01 +2.47 7284

友达 2.89 -0.04 -1.37 348465

中华电信 30.64 -0.12 -0.39 73388

台湾国际航电 35.47 +0.07 +0.20 982537

香港

中国移动 60.31 +0.23 +0.38 113826

中国联通 12.28 +0.04 +0.33 191666

中国电信 52.30 -0.03 -0.06 8322

中芯国际 4.65 +0.09 +1.97 1818

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 34

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张明钧; 审校 李春喜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐