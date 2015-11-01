《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月30日

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 83.83 +1.61 +1.96 4058481
京东 27.62 -0.07 -0.25 7371953
新浪 47.64 +1.22 +2.63 580589
搜狐 50.52 +2.22 +4.60 281125
网易 144.53 +3.69 +2.62 748328
百度 187.47 +18.48 +10.94 12645525
台湾
台湾积体电路 21.96 +0.14 +0.64 2590912
联电 1.85 +0.00 +0.00 262332
日月光 5.74 +0.03 +0.53 353180
矽品精密 6.69 +0.04 +0.60 488594
和信超媒体 0.54 +0.01 +2.47 7284
友达 2.89 -0.04 -1.37 348465
中华电信 30.64 -0.12 -0.39 73388
台湾国际航电 35.47 +0.07 +0.20 982537
香港
中国移动 60.31 +0.23 +0.38 113826
中国联通 12.28 +0.04 +0.33 191666
中国电信 52.30 -0.03 -0.06 8322
中芯国际 4.65 +0.09 +1.97 1818
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 34
(完)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。