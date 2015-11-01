《全球主要央行会议预告》--2015年11月-12月

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
以下为全球主要央行在2015年9月至12月的议息会议及其它重要声明的日 程安排。 ========================================================== 美国联邦公开市场委员会(FOMC) 12月15日至12月16日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 12月16日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 ========================================================== 欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福 11月4日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 11月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 12月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 12月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计 划(至12月17日)。 ========================================================== 英国央行 11月4日－货币政策会议(至11月5日)。 12月9日－货币政策会议(至12月10日)。 ========================================================== 日本央行 11月18日－日本央行货币政策会议(至11月19日)。 12月17日－日本央行货币政策会议(至12月18日)。 ========================================================== 加拿大央行 12月 2日－公布指标利率决定。 ========================================================== 瑞士央行 12月10日 - 货币政策评估 ========================================================== 澳洲央行 11月3日－召开利率会议。 12月1日－召开利率会议。 ========================================================== 新西兰央行 12月10日－公布货币政策声明和指标利率。 ========================================================== 挪威央行 12月17日－货币政策会议。 ========================================================== 台湾 台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。 具体会议日期将在开会前几天公布。 ========================================================== 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。