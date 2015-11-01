金砖国家：10月30日股汇市收盘纵览

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透11月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月30日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周五收报847.84点，小涨0.2%。
中国股市：沪综指小幅收跌，10月累计涨逾一成终结连四月跌势
中国汇市：人民币跟随CNH收涨近400点创811来新高，成交创逾一月最大
香港股市：恒指周线下跌2.21%，月线上涨8.6%
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巴西股市：家禽业者BRF SA 重挫10%，因分析师担心该公司国内表现，尽管其第三季财报优于分析师预期；BRF跌势抵销了移动通讯运营商TIM Participacoes SA 涨势，压抑大盘表现，不过指标股指Bovespa指数 收盘仍上涨0.53%，报45,868.818点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元大致持平，下周假期前市场交投转淡；巴西金融市场下周将休市三天。雷亚尔兑美元 收报3.8618/28，上日收报3.8536/41。
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南非股市：指标Top-40指数 收报48,317.45点，上涨0.79%；大盘综合指数 收报53,793.74点，上涨0.73%。这是本周以来南非股市首次收涨，英美资源集团 股价上涨超过3%，带动资源类股涨势。
南非汇市：兰特兑美元小涨，主要因美元兑一篮子货币走软
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印度股市：创两个月来最糟周线表现，且连续第五个交易日收低，因ITC 及Larsen & Toubro 两大企业财报不如预期，令人对企业体质感到忧心。BSE指数 收报26,656.83点，下跌0.68%；NSE指数 收报8,065.8点，下跌0.57%。
印度汇市：卢比兑美元 收报65.265/65.275，上日收报65.29/65.3。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报845.54点，上涨0.71%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报451.17点，上涨0.3%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报63.958，升值0.69%；卢布兑欧元 报70.366，升值0.44%。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。