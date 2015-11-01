金砖国家：10月30日股汇市收盘纵览

路透11月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月30日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周五收报847.84点，小涨0.2%。

中国股市：沪综指小幅收跌，10月累计涨逾一成终结连四月跌势

中国汇市：人民币跟随CNH收涨近400点创811来新高，成交创逾一月最大

香港股市：恒指周线下跌2.21%，月线上涨8.6%

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巴西股市：家禽业者BRF SA 重挫10%，因分析师担心该公司国内表现，尽管其第三季财报优于分析师预期；BRF跌势抵销了移动通讯运营商TIM Participacoes SA 涨势，压抑大盘表现，不过指标股指Bovespa指数 收盘仍上涨0.53%，报45,868.818点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元大致持平，下周假期前市场交投转淡；巴西金融市场下周将休市三天。雷亚尔兑美元 收报3.8618/28，上日收报3.8536/41。

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南非股市：指标Top-40指数 收报48,317.45点，上涨0.79%；大盘综合指数 收报53,793.74点，上涨0.73%。这是本周以来南非股市首次收涨，英美资源集团 股价上涨超过3%，带动资源类股涨势。

南非汇市：兰特兑美元小涨，主要因美元兑一篮子货币走软

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印度股市：创两个月来最糟周线表现，且连续第五个交易日收低，因ITC 及Larsen & Toubro 两大企业财报不如预期，令人对企业体质感到忧心。BSE指数 收报26,656.83点，下跌0.68%；NSE指数 收报8,065.8点，下跌0.57%。

印度汇市：卢比兑美元 收报65.265/65.275，上日收报65.29/65.3。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报845.54点，上涨0.71%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报451.17点，上涨0.3%。