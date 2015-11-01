澳新经济指标预测--11月2日-11月9日****

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月2日当周 11月1日(日) 2230 澳洲AIG制造业指数 10月 -- 52.1 11月1-2日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.3% 11月2日(一) 0030 澳洲建筑许可 9月 +2.0% -6.9% 民间建筑许可 -- +4.9% 11月3日(二) 0330 澳洲央行利率决定 11月 2.00% 2.00% 2230 澳洲AIG服务业指数 10月 -- 52.3 2245 新西兰HLFS失业率 第三季 +6.0% 5.9% HLFS就业增长(较前季) +0.4% +0.3% HLFS就业参与率 69.3% 69.3% 11月4日(三) 0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 +0.4% +0.4% (较前季) 第三季 +0.7% +0.8% 0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 9月 逆差28 逆差30.95 进口(较前月) -- +1.0% 出口(较前月) -- 持平 11月5日(四) 2230 澳洲AIG建筑业指数 10月 -- 51.9 11月6日(五) 暂无重要数据公布 11月9日当周 11月9日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 10月 -- -2.7% 网络招聘广告 -- +4.0% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 -- +0.9% (较上年同期) -- +6.1% (完)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。