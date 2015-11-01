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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 06:24 BJT

****澳新经济指标预测--11月2日-11月9日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
        
    11月2日当周
    
    11月1日(日)
    2230 澳洲AIG制造业指数                          10月         --        52.1
    
    11月1-2日
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                          10月         --       +0.3%
    
    11月2日(一)
    0030 澳洲建筑许可                                9月       +2.0%      -6.9%
             民间建筑许可                                        --       +4.9%
    
    11月3日(二)
    0330 澳洲央行利率决定                           11月       2.00%      2.00%
    2230 澳洲AIG服务业指数                          10月         --        52.3
    2245 新西兰HLFS失业率                         第三季       +6.0%       5.9%
               HLFS就业增长(较前季)                            +0.4%      +0.3%
               HLFS就业参与率                                  69.3%      69.3%
    
    11月4日(三)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                        9月       +0.4%      +0.4%
                     (较前季)                     第三季       +0.7%      +0.8%
    0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)              9月      逆差28  逆差30.95
             进口(较前月)                                        --       +1.0%
             出口(较前月)                                        --        持平
    
    11月5日(四)
    2230 澳洲AIG建筑业指数                          10月         --        51.9
    
    11月6日(五)
    暂无重要数据公布
    
    11月9日当周
    
    11月9日(一)
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                        10月         --       -2.7%
                网络招聘广告                                     --       +4.0%
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)               10月         --       +0.9%
                             (较上年同期)                        --       +6.1%
    (完)

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