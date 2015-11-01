澳新经济指标预测--11月2日-11月9日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月2日当周 11月1日(日) 2230 澳洲AIG制造业指数 10月 -- 52.1 11月1-2日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.3% 11月2日(一) 0030 澳洲建筑许可 9月 +2.0% -6.9% 民间建筑许可 -- +4.9% 11月3日(二) 0330 澳洲央行利率决定 11月 2.00% 2.00% 2230 澳洲AIG服务业指数 10月 -- 52.3 2245 新西兰HLFS失业率 第三季 +6.0% 5.9% HLFS就业增长(较前季) +0.4% +0.3% HLFS就业参与率 69.3% 69.3% 11月4日(三) 0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 +0.4% +0.4% (较前季) 第三季 +0.7% +0.8% 0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 9月 逆差28 逆差30.95 进口(较前月) -- +1.0% 出口(较前月) -- 持平 11月5日(四) 2230 澳洲AIG建筑业指数 10月 -- 51.9 11月6日(五) 暂无重要数据公布 11月9日当周 11月9日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 10月 -- -2.7% 网络招聘广告 -- +4.0% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 -- +0.9% (较上年同期) -- +6.1% (完)