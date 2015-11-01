美股业绩：艾克森美孚第三季获利锐减47%，但优于分析师预期

路透10月30日 - 艾克森美孚 (Exxon Mobil) 周五公布第三季获利因低油价而下滑47%，但财报优于预期，受惠于其炼油业务的获利较高。

油价大跌损及艾克森美孚旗下最大的油气业务，但其炼油业务却因给料成本下降而提高获利率。

“国际炼油业务出人意外，其表现优于预期，”Edward Jones资深分析师Edward Jones表示。“炼油是该季最甜美的部分。这反映了其运营的规模和广度。”

为了抵御不景气，不少艾克森美孚的同业，包括美国对手雪佛龙(Chevron) 在内，都在裁员及削减资本支出。

但艾克森美孚投资者关系主管Jeff Woodbury在记者会上对分析师表示，公司迄今维持其预算预测不变，并计划不会有重整支出。

艾克森美孚2015年料将斥资340亿美元，未来两年则将低于该金额。然Woodbury表示，今年迄今所追踪的支出低于原先的计划，因此合理的结论是最终金额将低于预测。

Woodbury表示，公司将在3月公布最新资本支出计划。

艾克森美孚公布第三季获利42.4亿美元，或每股盈余1.01美元，上年同期分别为80.7亿美元和1.89美元。

汤森路透I/B/E/S分析师平均预估每股盈余0.89美元。

第三季炼油获利较上年同期增长近一倍至20亿美元，艾克森美孚国际炼油部门获利15亿美元，优于预期。

该公司探勘及生产业务获利减少51亿美元至14亿美元。