日韩经济指标预测--11月2日-11月9日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月2日当周 11月1日(日) 2300 韩国经常账收支(亿美元) 9月 -- 盈余84.1 11月2日(一) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 52.5 0140 韩国日经/Markit制造业PMI 10月 -- 49.2 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.8% +0.6% 11月3日(二) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 10月 -- 3,681.1 11月4日(三) 0500 日本消费者信心指数 10月 -- 40.6 11月5日(四) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入4,632 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买入3,249 11月6日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 9月 -- -0.6 领先指标 -- -1.5 11月9日当周 11月8日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,489 11月9日(一) 0130 日本加班工资(较上年同期) 9月 -- +1.5% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -- -1.9% 进口物价(较上年同期) -- -13.0% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 10月 -- +2.6% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 9月 -- 16,531 (完)