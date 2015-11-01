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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 06:55 BJT

****日韩经济指标预测--11月2日-11月9日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值        前值
        
    11月2日当周
    
    11月1日(日)
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                        9月         --      盈余84.1
    
    11月2日(一)
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)            10月         --          52.5
    0140 韩国日经/Markit制造业PMI                     10月         --          49.2
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              10月       -0.2%        -0.2%
                            (较上年同期)                         +0.8%        +0.6%
    
    11月3日(二)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                         10月         --       3,681.1
    
    11月4日(三)
    0500 日本消费者信心指数                           10月         --          40.6 
    
    11月5日(四)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --     买入4,632
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --     买入3,249    
    
    11月6日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                          9月         --          -0.6
             领先指标                                              --          -1.5 
    
    11月9日当周
    
    11月8日(日)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         10月         --         12,489    
    
    
    11月9日(一)
    0130 日本加班工资(较上年同期)                      9月         --          +1.5%   
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                     10月         --          -1.9%
             进口物价(较上年同期)                                  --         -13.0%    
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                 10月         --          +2.6%
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)              9月         --         16,531     
    (完)

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