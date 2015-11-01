日韩经济指标预测--11月2日-11月9日****

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月2日当周 11月1日(日) 2300 韩国经常账收支(亿美元) 9月 -- 盈余84.1 11月2日(一) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 52.5 0140 韩国日经/Markit制造业PMI 10月 -- 49.2 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.8% +0.6% 11月3日(二) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 10月 -- 3,681.1 11月4日(三) 0500 日本消费者信心指数 10月 -- 40.6 11月5日(四) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入4,632 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买入3,249 11月6日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 9月 -- -0.6 领先指标 -- -1.5 11月9日当周 11月8日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,489 11月9日(一) 0130 日本加班工资(较上年同期) 9月 -- +1.5% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -- -1.9% 进口物价(较上年同期) -- -13.0% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 10月 -- +2.6% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 9月 -- 16,531 (完)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。