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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 07:11 BJT

《全球汇市》商品货币走势偏弱，受中国制造业数据不利拖累

美联储上周决议维持利率在近零水准，但暗示12月很有可能升息。

市场将密切关注澳洲央行周二的利率决议，认为该行将升息或降息的分析师人数难分轩轾。

“市场不久前普遍认为澳洲央行会在较长时期按兵不动，”澳洲联邦银行(CBA)首席分析师Michael Blythe表示。

“但抵押贷款利率升高，加上通胀位于低档，均引发降息的议论。”

分析师表示，无论澳洲央行周二降息与否，该行可能偏鸽派的论调或将不利澳元多头。

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