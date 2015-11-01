《全球汇市》商品货币走势偏弱，受中国制造业数据不利拖累

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
美联储上周决议维持利率在近零水准，但暗示12月很有可能升息。
市场将密切关注澳洲央行周二的利率决议，认为该行将升息或降息的分析师人数难分轩轾。
“市场不久前普遍认为澳洲央行会在较长时期按兵不动，”澳洲联邦银行(CBA)首席分析师Michael Blythe表示。
“但抵押贷款利率升高，加上通胀位于低档，均引发降息的议论。”
分析师表示，无论澳洲央行周二降息与否，该行可能偏鸽派的论调或将不利澳元多头。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。