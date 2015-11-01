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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 07:07 BJT

表格：韩国9月经季调经常帐盈余97.6亿美元

路透首尔11月2日 - 以下为韩国经常帐、资本帐和金融帐初值数据(单位百万美元)：

9月 8月(经修正)

经常帐 9,755.5 8,354.8

资本账 0.9 1.1

金融账 -10,597.8 -9,149.6(完) (编译 王丽鑫；审校　戴素萍)

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