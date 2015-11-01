表格：韩国9月经季调经常帐盈余97.6亿美元

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为

路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。