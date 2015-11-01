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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 07:20 BJT

标题新闻：中国11月西非原油进口量料脱离数年低点，因进口商增加且精炼利润率上升--路透调查

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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