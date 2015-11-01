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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 07:29 BJT

标题新闻：伊拉克10月石油出口大幅下降至日均270万桶，因天气恶劣导致装运延迟--石油部

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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