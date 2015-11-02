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市场报道 | 2015年 11月 2日 星期一 08:21 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月2日-11月9日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月2日当周

11月2日(一)

1430 加拿大经季节调整RBC制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 48.6

1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月终值 -- 54.0

1500 美国建筑支出(较前月) 9月 +0.5% +0.7%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 50.0 50.2

投入物价分项指数 38.0 38.0

就业分项指数 50.1 50.5

新订单分项指数 -- 50.1

11月3日(二)

1445 美国ISM纽约企业活动指数 10月 -- 697.4

1500 美国工厂订单(较前月) 9月 -0.9% -1.7%

扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.8%

耐久财订单(较前月) 9月修正值 -- -1.2%

扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.4%

扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -2.0%

扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -0.3%

1830 美国国内汽车销量年率(万辆) 10月 1,770 1,817

11月4日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 417.4

再融资指数 -- 1,707.9

1315 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 10月 增加18.0 增加20.0

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差412 逆差483

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差17.5 逆差25.3

出口(亿加元) -- 439.5

进口(亿加元) -- 464.9

1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月终值 -- 54.5

服务业PMI -- 54.4

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 10月 56.5 56.9

企业活动指数 59.5 60.2

就业指数 -- 58.3

新订单指数 -- 56.7

投入物价指数 -- 48.4

11月5日(四)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 10月31日当周 -- 26.0

四周均值(万人) -- 25.925

续请失业金人数(万人) 10月24日当周 -- 214.4

1330 美国劳工成本 第三季初值 +2.4% -1.4%

非农生产力环比年率 -0.2% +3.3%

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 10月 -- 63.3

经季节调整的PMI 55.0 53.7

11月6日(五)

1330 美国非农就业岗位(万个) 10月 增18.2 增14.2

　　民间就业岗位(万个) 增16.8 增11.8

　　制造业就业岗位(万个) 减0.5 减0.9

　　政府部门就业岗位(万个) -- 增2.4

　　失业率 5.1% 5.1%

　　平均时薪(较前月) +0.2% 持平

　　每周平均工时 34.5 34.5

　　 劳动力就业参与率 -- 62.4%

1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 +1.0% -3.7%

1330 加拿大就业岗位变动(万人) 10月 增加0.9 增加1.21

失业率 7.1% 7.1%

就业参与率 65.85% 65.9%

2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加177.5 增加160.2

11月9日当周

11月9日(一)

1315 加拿大房屋开工(万户) 10月 -- 23.07

1500 美国就业趋势指数 11月 -- 128.8

(完)

经济指标预测或公布日程

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美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 李爽)

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