美国与加拿大经济指标预测--11月2日-11月9日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月2日当周
11月2日(一)
1430 加拿大经季节调整RBC制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 48.6
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月终值 -- 54.0
1500 美国建筑支出(较前月) 9月 +0.5% +0.7%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 50.0 50.2
投入物价分项指数 38.0 38.0
就业分项指数 50.1 50.5
新订单分项指数 -- 50.1
11月3日(二)
1445 美国ISM纽约企业活动指数 10月 -- 697.4
1500 美国工厂订单(较前月) 9月 -0.9% -1.7%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.8%
耐久财订单(较前月) 9月修正值 -- -1.2%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.4%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -2.0%
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -0.3%
1830 美国国内汽车销量年率(万辆) 10月 1,770 1,817
11月4日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 417.4
再融资指数 -- 1,707.9
1315 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 10月 增加18.0 增加20.0
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差412 逆差483
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差17.5 逆差25.3
出口(亿加元) -- 439.5
进口(亿加元) -- 464.9
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月终值 -- 54.5
服务业PMI -- 54.4
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 10月 56.5 56.9
企业活动指数 59.5 60.2
就业指数 -- 58.3
新订单指数 -- 56.7
投入物价指数 -- 48.4
11月5日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 10月31日当周 -- 26.0
四周均值(万人) -- 25.925
续请失业金人数(万人) 10月24日当周 -- 214.4
1330 美国劳工成本 第三季初值 +2.4% -1.4%
非农生产力环比年率 -0.2% +3.3%
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 10月 -- 63.3
经季节调整的PMI 55.0 53.7
11月6日(五)
1330 美国非农就业岗位(万个) 10月 增18.2 增14.2
民间就业岗位(万个) 增16.8 增11.8
制造业就业岗位(万个) 减0.5 减0.9
政府部门就业岗位(万个) -- 增2.4
失业率 5.1% 5.1%
平均时薪(较前月) +0.2% 持平
每周平均工时 34.5 34.5
劳动力就业参与率 -- 62.4%
1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 +1.0% -3.7%
1330 加拿大就业岗位变动(万人) 10月 增加0.9 增加1.21
失业率 7.1% 7.1%
就业参与率 65.85% 65.9%
2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加177.5 增加160.2
11月9日当周
11月9日(一)
1315 加拿大房屋开工(万户) 10月 -- 23.07
1500 美国就业趋势指数 11月 -- 128.8
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 李爽)
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