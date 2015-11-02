更新版 1-韩国数据：10月出口创逾六年最大降幅，受全球需求低迷拖累

分析师在一定程度上预计到出口下降，因韩国去年出口创下纪录高位。根据路透计算，韩国10月平均每工作日出口额为18.9亿美元，低于前月修正后的20.2亿美元。

“基于日均出口额下降判断，出口动能依然疲弱，这将影响到第四季经济增长。消费呈增长趋势，但如果出口不能复苏，2015年GDP增长率将很难达到政府预期，”HI Investment & Securities首席分析师Park Sang-hyun表示。

不过，Park补充称，鉴于第三季经济增长强劲，他预计韩国央行不会在未来几个月降息，决策者希望看到全年增长数据，这些数据将在2016年初公布。韩国指标利率目前为1.50%。

韩国央行上月公布初值显示，随着内需大幅复苏，远远抵消出口下滑，韩国第三季经济增速加快至逾五年最高水平。

韩国产业通商资源部的数据显示，10月对中国、美国和欧洲的出口较上年同期均下降，对最大出口市场中国的出口减少8.0%，对美出口减少11.4%，对欧盟出口下降12.5%。

韩国是第一个公布月度贸易数据的主要出口经济体，是三星电子 、现代汽车 和现代重工 等全球性企业的母国。

三星电子上周四发出预警称，公司估计第四季获利将明显下滑，因组件需求季节性疲弱且汇率因素不再那么有利。受韩元兑美元走软等汇率因素影响，三星7-9月当季增收8,000亿韩元。 (完)