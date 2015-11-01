版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 07:36 BJT

标题新闻：澳洲10月主要城市房价涨势放缓至微升0.2%，同比升幅降至10.1%--咨询机构RP Data

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐