中国证券：泽熙投资徐翔等被警方调查，因涉嫌非法获取内幕消息--新华

财新网的报导指出，徐翔崛起于老家宁波，从涨停板敢死队逐步成长为私募界顶尖的投资经理。2010年成立泽熙投资以来，他管理的泽熙系基金产品一向以大幅超越市场着称，其中泽熙1号和3号投资收益超过30倍。除二级市场投资，徐翔还频繁参与上市公司定增，从而介入到上市公司的资本运作中。 而在今年六七月间的股市波动中，徐翔管理的产品业绩更令市场瞠目。自6月15日-8月15日的两个月中，泽熙投资五只产品净值全部逆势增长。其中只在6月26日-7月3日出现过小幅回撤，7月中旬开始泽熙的业绩随着市场反弹爆发性增长。 财新报导并称，徐翔在股灾期间曾就是否参与做空接受过调查，但随后泽熙投资对外发布声明，否认参与股指期货交易。因此当时市场认为徐翔应当是在股灾前有效控制了仓位，并且在国家队大举救市之后成功抄底。（完） (发稿 边竞; 审校 黄凯)