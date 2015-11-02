澳股业绩：西太平洋银行年度现金获利增长3%创新高，因抵押贷款增长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼11月2日 - 澳洲以资产计第三大银行--澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 周一公布年度现金获利增长3%，至纪录最高78亿澳元，归功于抵押贷款的增长。
执行长Brian Hartzer谨慎预计，“澳洲银行将继续面临信贷温和增长、竞争激烈以及监管不确定性的环境。”
该行公布的末期股息为有史以来最高的每股0.94澳元，年度总派息额增至每股1.87澳元，较上年增长3%。
不过Hartzer还预测，未来商业信贷以及理财和保险市场的增长将能够提升银行业绩。
截至9月30日的一年净利息收入增长6%，而净息差持平于2.09%。
贷款损失费用增长16%，因注销增加，而且信贷质量改善的效益降低。
营业费用跳增11%，主要受技术投资和外汇变动影响。这一年澳元累计贬值13%左右。(完) (编译 刘秀红；审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”