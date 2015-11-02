澳股业绩：西太平洋银行年度现金获利增长3%创新高，因抵押贷款增长

路透悉尼11月2日 - 澳洲以资产计第三大银行--澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 周一公布年度现金获利增长3%，至纪录最高78亿澳元，归功于抵押贷款的增长。

执行长Brian Hartzer谨慎预计，“澳洲银行将继续面临信贷温和增长、竞争激烈以及监管不确定性的环境。”

该行公布的末期股息为有史以来最高的每股0.94澳元，年度总派息额增至每股1.87澳元，较上年增长3%。

不过Hartzer还预测，未来商业信贷以及理财和保险市场的增长将能够提升银行业绩。

截至9月30日的一年净利息收入增长6%，而净息差持平于2.09%。

贷款损失费用增长16%，因注销增加，而且信贷质量改善的效益降低。