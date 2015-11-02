德国个股：德国商业银行称现任执行长将于明年10月卸任

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透柏林/法兰克福11月1日 - 德国第二大银行--德国商业银行 周日表示，执行长Martin Blessing将于明年10月卸任，使得该行在好转之际需另觅新的执行长。
德国商业银行在声明稿中表示，Blessing自2008年5月起担任执行长一职，按照目前的合约将任职至2016年10月底，他并未接受延长该合约的提议。
德国商业银行在金融危机期间收购了德利银行(Dresdner Bank)后遭遇困境，使得政府必须以超过180亿欧元的资金予以纾困，多数资金如今已偿还。
德国商业银行在8月时表示，2015年计划发放股息，这将是2007年以来的首次。在Blessing的带领下，该行已削减成本并缩减资产负债表规模。
Blessing周日在声明稿中表示，他认为2016年是其他人接手管理该银行的好时机。
目前还不清楚由谁来接替Blessing。德国商业银行并没有副执行长。
德国政府透过银行纾困基金Soffin持有德国商业银行逾15%的股权。财政部发言人不愿对周日的声明置评。
德国商业银行将于周一公布第三季财报。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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