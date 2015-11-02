欧洲经济指标预测--11月2日-11月9日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月2日当周
11月2日(一)
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 9月 -- -0.3%
0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 10月 50.2 49.5
0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 10月 53.0 52.7
0850 法国Markit制造业PMI 10月 50.7 50.7
0855 德国Markit/BME制造业PMI 10月 51.6 51.6
0900 欧元区Markit制造业PMI 10月终值 52.0 52.0
0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 51.3 51.5
11月2日-13日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +0.6 -0.9%
截至10月的三个月房价指数(较上年同期) +9.5 +8.6%
11月3日(二)
0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 58.8 59.9
11月4日(三)
0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 10月 53.6 53.3
0850 法国Markit服务业PMI 10月 52.3 52.3
0850 法国Markit综合PMI 10月 52.3 52.3
0855 德国Markit服务业PMI 10月 55.2 55.2
0855 德国Markit综合PMI 10月终值 54.5 54.5
0900 欧元区Markit服务业PMI 10月终值 54.2 54.2
0900 欧元区Markit综合PMI 10月终值 54.0 54.0
0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 54.5 53.3
1000 欧元区PPI(较前月) 9月 -0.4% -0.8%
(较上年同期) 9月 -3.3% -2.6%
11月5日(四)
0645 瑞士消费者信心指数 第四季 -- 负19
0700 德国工业订单(较上月) 9月 +1.0% -1.8%
0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 持平 +0.1%
(较上年同期) -1.4% -1.4%
1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 +0.2% 持平
(较上年同期) +2.8% +2.3%
1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 11月 1-8-0 1-8-0
(升息-不变-降息)
1200 英国央行利率决定 11月 0.50% 0.5%
量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750
11月6日(五)
0700 德国工业生产(较前月) 9月 +0.5% -1.2%
0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 9月 -- 赤字896.5
0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差30
进口(亿欧元) -- 406.66
出口(亿欧元) -- 376.91
0930 英国工业生产(较前月) 9月 -0.1% +1.0%
(较上年同期) +1.3% +1.9%
制造业产出(较前月) +0.3% +0.5%
(较上年同期) -0.9% -0.8%
0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 9月 逆差33.0 逆差37.65
全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差107.0 逆差111.4
11月9日当周
11月9日(一)
0700 德国经季节调整出口(较前月) 9月 -- -5.20%
进口(较前月) -- -3.1%
贸易收支(亿欧元) -- 顺差196
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 -- 正11.7
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