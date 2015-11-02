基金产业：最近一周新兴市场股票基金流入金额创16周最高--美银美林

路透伦敦10月30日 - 美银美林(BAML)周五表示，截至周三止当周，新兴市场股票吸引13亿美元资金进驻，为16周以来最大规模，因投资人押注将有更多货币刺激措施出炉且美国将延迟升息。

10月市场人气偏多，全球股市 上涨8%，为四年来单月最大涨幅。

“投资者偏向承担风险，”美银美林指出，整体股票资金流入规模超过146亿美元，为六周来最高。

在欧洲央行总裁德拉吉表明可能进一步推出刺激措施后，欧洲股票吸引32亿美元资金进驻，为八周来最大流入量。

另一份报告显示，基金追踪公司EPFR Global指出，一波投入新兴市场的新资金已流入多元化全球股票基金。其中，中国、印尼、土耳其及阿根廷股票基金流入规模为10月初以来最大。

但新兴市场债券基金则净流出约4亿美元。

美银美林指出，反观高收益债券则仍备受青睐，吸引39亿美元流入，为八个月来最大规模。