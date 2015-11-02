基金产业：最近一周新兴市场股票基金流入金额创16周最高--美银美林

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦10月30日 - 美银美林(BAML)周五表示，截至周三止当周，新兴市场股票吸引13亿美元资金进驻，为16周以来最大规模，因投资人押注将有更多货币刺激措施出炉且美国将延迟升息。
10月市场人气偏多，全球股市 上涨8%，为四年来单月最大涨幅。
“投资者偏向承担风险，”美银美林指出，整体股票资金流入规模超过146亿美元，为六周来最高。
在欧洲央行总裁德拉吉表明可能进一步推出刺激措施后，欧洲股票吸引32亿美元资金进驻，为八周来最大流入量。
另一份报告显示，基金追踪公司EPFR Global指出，一波投入新兴市场的新资金已流入多元化全球股票基金。其中，中国、印尼、土耳其及阿根廷股票基金流入规模为10月初以来最大。
但新兴市场债券基金则净流出约4亿美元。
美银美林指出，反观高收益债券则仍备受青睐，吸引39亿美元流入，为八个月来最大规模。
在此同时，政府债券基金则流出逾18亿美元，金额为17周以来之最。(完) (编译 龚芳; 审校 徐文焰)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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