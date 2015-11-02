《中国报摘》--中国证券报11月2日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中央第七巡视组近日进驻中国证券监督管理委员会开展专项巡视工作。
* 其他:
--记者获悉，公安部指挥上海公安机关侦破一起以贸易公司为掩护，境外遥控指挥、境内实施交易、非法获利巨大的涉嫌操纵股指期货市场犯罪案件，非法获利金额高达２０多亿元人民币。
--国务院总理李克强主持召开国务院党组会议，学习贯彻党的十八届五中全会精神，会议指出，要多措并举，促进经济中高速增长；创新和完善宏观调控思路和方式，坚持在区间调控基础上加大定向调控力度，采取既利当前、又惠长远的政策措施，扩大有效投资和消费，稳定外贸发展，保持经济运行在合理区间。
--为进一步规范上市公司股票停复牌业务，保护投资者的交易权、知情权等合法权益，日前深圳证交所制定《上市公司停复牌业务备忘录》，并通过网上业务专区、座谈会等形式向上市公司广泛征求意见，将于近期发布。
--中国平安 拟通过部分要约收购的方式增持上海家化 股份。上海家化公告称，上海太富祥尔股权投资基金合伙企业向除上海家化集团及上海惠盛以外的上海家化股东发出部分收购要约。根据要约收购报告书，平安德成实际控制太富祥尔，而中国平安间接控股平安德成。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”