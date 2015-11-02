欧洲金融：希腊政府确定通过认购股票和债券为银行业重组提供援助

路透雅典11月2日 - 希腊政府周日表示，银行业救助基金希腊金融稳定基金(HFSF)将提供国家援助，通过购买或有可转债(CoCos)和认购银行业者将发行的新股来实现大型银行资本重组。

政府经济政策委员会表示，HFSF将通过购买CoCos提供75%的援助，另外25%的援助将换取银行业者将发行的新股。这标志着银行业资本重组计划框架的完成。

在检查希腊四大主要银行希腊国家银行(National Bank of Greece) 、Piraeus 、Alpha Bank 以及Eurobank 财务体质时，欧洲央行认定即便经济表现没有预期那么糟糕，这些银行仍需要近144亿欧元。

欧洲央行分别在国内经济基准情景和不利情景下展开了资产质量评估和银行业压力测试，预测2017年之前都将有信贷亏损。该行周六公布了结果。

测试显示，根据基准情景假设，希腊银行业者需要填补44亿欧元资本窟窿；而在不利情景假设下，资金缺口为144亿欧元。