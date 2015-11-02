中国个股：平安拟斥资逾80亿部分要约收购上海家化，进一步强化控股权

路透上海11月2日 - 上海家化联合股份有限公司 周一公告，控股股东中国平安 拟斥资逾80亿元人民币，通过上海太富祥尔要约方式增持公司股份，收购完成后中国平安最多将合并持有上海家化58.87%的股份。

具体而言，要约收购的股份数量为208,949,954股，出价为40元/股，预收购的股份数量占总股份的31%。据此中国平安本次收购的最高资金总额为83.58亿元。

40元/股的收购价较其停牌前收盘价34.46元/股溢价16.08%。上海家化股票自9月22日起停牌，周一复牌，开盘即告涨停，报37.91元。

根据公告，此次要约收购目的旨在进一步巩固中国平安在上海家化的控股地位，整合和优化中国平安旗下的产业资源配置，有效促进上市公司稳定发展，但要约收购不以终止上海家化上市地位为目的，上海家化将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

公告同时表示，除本次要约收购外，收购人暂无在未来12个月内继续增持上海家化股份的计划，但不排除收购人根据市场情况和收购人的战略安排继续增持上海家化股份的可能。

太富祥尔为今年9月14日才在上海自贸区设立的有限合伙企业，其普通合伙人同时也是控股股东的机构为平安德成，后者为中国平安间接控股。

另外，本次收购前，平安德成关联方平安人寿拟以协议收购方式通过上海家化集团持有上海家化股份约1.82亿股，占公司总股本的27.07%，与上海惠盛合并持有上海家化股份约1.88亿股，占公司总股本的27.87%。上述协议收购尚需中国保监会批准。若上述协议收购在本次要约之后方取得中国保监会的批准，收购人的关联方平安人寿将根据相关法律法规履行申请豁免发出全面要约的相关程序。(完)

欲浏览公告详情，请点选here