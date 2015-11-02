中国证券：上海公安机关侦破伊世顿公司操纵期指案，非法获利逾20亿

路透上海11月2日 - 新华社周日晚报导称，经过三个多月的侦查,公安部指挥上海公安机关侦破一起特大操纵期货市场犯罪案件；犯罪嫌疑人以贸易公司为掩护在中国参与股指期货交易，非法获利高达20多亿元人民币。

报导称，伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕，涉案资金已被公安机关依法冻结。

伊世顿公司系外籍人员Georgy（音译扎亚）、Anton Murashov（音译安东）在香港各自注册成立一家公司后，于2012年9月用两家香港公司名义在江苏省张家港保税区以美元出资注册成立的贸易公司。

报导显示，据高燕等人交代，为规避中国金融期货交易所相关规定的限制，其先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个，供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名，隐瞒实际控制的期货账户数量，以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金，在中国参与股指期货交易。

此外，伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单，申报价格明显偏离市场最新价格，实现包括自买自卖（成交量达8110手、113亿元人民币）在内的大量交易，利用保证金杠杆比例等交易规则，以较小的资金投入反复开仓、平仓，使盈利在短期内快速放大，非法获利高达20多亿元人民币。

报导显示，监管机构认为，伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅，与市场价格走势存在关联性，影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为，伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征，涉嫌操纵期货市场犯罪。

新华社七月曾报导称，中国公安部副部长孟庆丰7月10日率领跨部门工作组抵达上海。工作组现已发现个别贸易公司涉嫌操纵证券期货交易等犯罪的线索，正在依法开展调查。