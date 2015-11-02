《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月2日

*工商时报：

--行政院祭出限时限量旅游住宿优惠好康，且周五国际旅展揭幕，可望引爆第四季观光热潮。观光协会评估旅展人潮上看34或35万人次，销售产品总额逾20亿台币，为观光产业注入资金活水。

--金控业今年来积极于海内外并购、银行也勇于转型，组织重整扩编，招兵买马，外银主管近日感叹，成立台湾子行至今，今年被本地银行同业挖角的情况最严重，人才培养都来不及。

*经济日报：

--大陆紫光集团董事长赵伟国昨日表示，两岸半导体业合作，可创造双赢，可惜台湾官方限制多，〞若台湾法令愿意开放，我愿意马上和联发科 董座蔡明介见面，促成紫光旗下展讯、锐迪科与联发科合并，携手超越高通。〞

--金管会主委曾铭宗昨表示，保险业投资不动产最低收益率标准2.805%，有调整的空间，但会如何调整还在检讨，年底会敲定并发布实施。业者推测，金管会微调的可能性高，幅度可能不超过1码。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。