《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月2日

路透香港11月2日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1 美元=7.7499港元 ) 美国股市周五收跌，道琼工业指数 下滑92.26点，或0.52%，报17,663.54点。因一系列企 业季报良莠不齐，但10月表现为四年来最佳。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 113.680 -1.60 40520 8.810 1.38 中国铝业 8.030 -1.23 21236 2.489 -0.83 中国移动 60.310 0.38 113826 93.479 0.73 中国人寿 18.060 -2.43 147972 27.993 -0.20 中石油 78.630 1.51 42384 6.094 0.56 中石化 72.080 -0.24 33365 5.586 0.65 汇丰控股 39.070 -0.41 1501832 60.558 -0.73 中电信 52.300 -0.06 8322 4.053 -0.41 中国联通 12.280 0.33 191666 9.517 -0.56 兖州煤业 4.790 -3.23 6126 3.712 -0.74 华能国际 43.890 -1.46 12439 8.504 0.87 南方航空 42.130 1.23 5131 6.530 -0.91 东方航空 32.160 2.78 7826 4.985 -0.50 中芯国际 4.650 1.97 1818 0.721 0.10 （完） (整理 梁慧仪)