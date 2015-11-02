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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 08:25 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月2日

路透香港11月2日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1
美元=7.7499港元 )
    
    美国股市周五收跌，道琼工业指数 下滑92.26点，或0.52%，报17,663.54点。因一系列企
业季报良莠不齐，但10月表现为四年来最佳。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       113.680   -1.60      40520             8.810       1.38
 中国铝业                       8.030   -1.23      21236             2.489      -0.83
 中国移动                      60.310    0.38     113826            93.479       0.73
 中国人寿                      18.060   -2.43     147972            27.993      -0.20
 中石油                        78.630    1.51      42384             6.094       0.56
 中石化                        72.080   -0.24      33365             5.586       0.65
 汇丰控股                      39.070   -0.41    1501832            60.558      -0.73
 中电信                        52.300   -0.06       8322             4.053      -0.41
 中国联通                      12.280    0.33     191666             9.517      -0.56
 兖州煤业                       4.790   -3.23       6126             3.712      -0.74
 华能国际                      43.890   -1.46      12439             8.504       0.87
 南方航空                      42.130    1.23       5131             6.530      -0.91
 东方航空                      32.160    2.78       7826             4.985      -0.50
 中芯国际                       4.650    1.97       1818             0.721       0.10
 （完）
    

 (整理 梁慧仪)

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