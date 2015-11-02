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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 08:53 BJT

《中国重要政经日程》--11月2日

==========================近期重要政经日程==========================

11/4（周三）

--中国并购公会主办的第十二届中国并购年会将于2015年11月4-5日在中国上海召开。本届年会的主题为：一带一路，全球并购。

11/5（周四）

--应越南共产党中央委员会总书记阮富仲、越南社会主义共和国主席张晋创邀请，中共中央总书记、国家主席习近平将于11月5号到6号对越南进行国事访问。

--第六届财新峰会在北京举行，至11月7日。

11/6（周五）

应新加坡共和国总统陈庆炎邀请，国家主席习近平将于11月6号到7号对新加坡进行国事访问。

11/19（周四）

--第三届中国资产证券化高峰论坛，至20日（here

12月

--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。

12月16日（周三）

--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子)

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