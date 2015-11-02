《香港报摘》--经济日报11月2日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--五中全会详细公报预料在本周出台，上投摩根及安联两大基金分别推荐寻宝策略，预期＂十三五＂规划（2016年至2020年）将会聚焦环保、消费、社会福利改革等范畴，一致看好旅游、基建及环保相关行业。
* 其他：
--今日收市后，汇丰控股 将公布第三季度业绩，证券界预期，季度盈利按年升15%至52.9亿美元，并关注其策略执行进展，包括其节省成本及剥离核心资产的进度。
--拟来港发售的13只南下互认基金已新增H类系列，据当中11只基金的章程所披露，专攻港人认购的H类产品，申购费最高不超过5%，较内地一般1.5%贵逾倍。业界估计，申购费较高主因是增添中介人在港销售诱因。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”