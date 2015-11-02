《香港报摘》--经济日报11月2日

* 要闻版头条：

--五中全会详细公报预料在本周出台，上投摩根及安联两大基金分别推荐寻宝策略，预期＂十三五＂规划（2016年至2020年）将会聚焦环保、消费、社会福利改革等范畴，一致看好旅游、基建及环保相关行业。

* 其他：

--今日收市后，汇丰控股 将公布第三季度业绩，证券界预期，季度盈利按年升15%至52.9亿美元，并关注其策略执行进展，包括其节省成本及剥离核心资产的进度。

--拟来港发售的13只南下互认基金已新增H类系列，据当中11只基金的章程所披露，专攻港人认购的H类产品，申购费最高不超过5%，较内地一般1.5%贵逾倍。业界估计，申购费较高主因是增添中介人在港销售诱因。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘